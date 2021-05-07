ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 May, 2021

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن حادث الصيادين الإيطاليين مع خفر السواحل الليبي مقلق وخطير وإطلاق إشارات تحذيرية مباشرة نحو الصيادين غير مقبول، وفق قوله.

و أضاف دي مايو في تصريحات لقناة La7 الإيطالية: نحذر الصيادين الإيطاليين من الذهاب إلى تلك المياه لأنها خطرة، وتمثّل تهديدا عليهم ،وتابع : “ليبيا بلد غير مستقر، وتوجد به قوات تركية ومرتزقة من روسيا وسوريا وتشاد، وهو يشهد عملية مفاوضات للاستقرار”.

وواصل وزير الخارجية الإيطالي: “تحدثنا مع وزيرة الخارجية الليبية عن إمكانية عقد اتفاق لتحديد المياه الليبية والدولية، وسنعمل على ذلك، و ننسق مع تونس والجزائر وليبيا للحد من تدفقات الهجرة”.