وزير الدفاع الإيطالي: إطلاق خفر السواحل الليبي النار على قواربنا “أمر خطير”

وصف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، أن إطلاق خفر السواحل الليبي أعيره نارية تجاه قوارب الصيد الإيطالية، أنه “أمر خطير”.

وأوضح جويريني،: “في البداية أريد أن أشكر البحرية العسكرية على تدخلها في الوقت المناسب أمس و يوم الاثنين الماضي”.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي، أن السفن الإيطالية والأصول الدفاعية تتواجد باستمرار في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 160 ألف كيلومتر مربع وذلك في تطبيق للاتفاقيات الدولية السارية، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

أعرب غويريني، عن شكره لقوات بلاده البحرية بمياه المتوسط والتي تدخلت مرتين خلال أسبوع لتجنب اعتراض زوارق لخفر السواحل الليبي لمراكب صيد إيطالية.

وختم الوزير الإيطالي، حديثه، “التدخلان من جانب البحرية ساهما في حماية قوارب الصيد الإيطالية من استيلاء محتمل من قبل الجانب الليبي، في منطقة تشير اليها الحكومة الإيطالية بأنها خطرة”.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية، “حادثة إطلاق خفر السواحل الليبي أمس الخميس النار على ثلاثة قوارب صيد صقلية على بعد 30-40 ميلا بحريا قبالة ساحل مصراتة، مما أسفر عن إصابة قبطان أحد القوارب بجرح في ساعده”.

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