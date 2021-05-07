دي مايو: إطلاق خفر السواحل الليبي النار على القوارب الإيطالية “أمر غير مقبول”

رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه بغض النظر عن تجاوز مراكب الصيد الايطالية للمياه الدولية، فإن “إطلاق خفر السواحل الليبي طلقات تحذير على مستوى الرأس أمر غير مقبول”..

وأطلق خفر السواحل الليبي، أمس الخميس، النار على ثلاثة قوارب صيد صقلية على بعد 30-40 ميلا بحريا قبالة ساحل مدينة مصراتة، مما أسفر عن إصابة قبطان أحد القوارب بجرح في ساعده، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأوضح دي مايو في تصريح للقناة السابعة الايطالية (La7) “تلك المياه خطرة وممنوعة، وننصح، ليس منذ بضعة أشهر بل منذ سنوات، بعدم الذهاب إلى هناك. على الجانب الآخر من البحر، هناك بلد لا تزال فيه توترات وفي وضع خطير”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي، إلى أنه “إذا حدث تهديد، فإن مروحية تابعة للبحرية الايطالية ستتدخل ولكن هذا لا يعني أنه يمكننا الذهاب للصيد هناك”.

وأعلن دي مايو، أن سلطات بلاده تعمل من أجل التوصل إلى “اتفاقات مع طرابلس”، ولكن “لا نريد خلق أوهام”.

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