قامت اللجنة العليا لمتابعة حملة لقاح كورونا التابعة  لمركز الرقابة على الأغذية و الادوية بزيارة  تفقدية لمتابعة عمليات التطعيم الخاصة بفايروس كورونا على المراكز الصحية صرمان – صبراته – العجيلات.
و أشارت اللجنة إنها لاحظة بمدينة صرمان الحلقة الباردة بمركز الصحي سي مخلوف لاطلاع علي عمليات التخزين للقاح – نوع اللقاح سبوتنيك واسترا زينكا – درجات التبريد جيدة – طرق تخلص من المخلفات الطبية جيدة – النظافة العامة جيدة – يوجد بديل للطاقة.
كما لاحظة في صبراته مركز الصحي زواغة ومركز الرعاية الصحية صبراته  نوع اللقاح سبوتنيك واسترا زينكا – درجات التبريد جيدة – طرق تخلص من المخلفات الطبية جيدة – النظافة العامة جيدة – يوجد بديل للطاقة.
وفي العجيلات الزيارة تمت رفقة مكتب العجيلات لمركز الرعاية الصحية العجيلات نوع اللقاح استرا زينكا – درجات التبريد جيدة –  لا يوجد طرق تخلص من المخلفات الطبية بل يتم حفظها فقط  – النظافة العامة جيدة – يوجد بديل للطاقة.
ويأتي هذا بناء على تعليمات –  مدير عام المركز  لمتابعة عملية نقل وتخزين وتلقيح التطعيمات الخاصة بفايروس كورونا بكامل ربوع البلاد والتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة من قبله بالخصوص.    