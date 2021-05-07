ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

07 May, 2021

قامت اللجنة العليا لمتابعة حملة لقاح كورونا التابعة لمركز الرقابة على الأغذية و الادوية بزيارة تفقدية لمتابعة عمليات التطعيم الخاصة بفايروس كورونا على المراكز الصحية صرمان – صبراته – العجيلات.

و أشارت اللجنة إنها لاحظة بمدينة صرمان الحلقة الباردة بمركز الصحي سي مخلوف لاطلاع علي عمليات التخزين للقاح – نوع اللقاح سبوتنيك واسترا زينكا – درجات التبريد جيدة – طرق تخلص من المخلفات الطبية جيدة – النظافة العامة جيدة – يوجد بديل للطاقة.

كما لاحظة في صبراته مركز الصحي زواغة ومركز الرعاية الصحية صبراته نوع اللقاح سبوتنيك واسترا زينكا – درجات التبريد جيدة – طرق تخلص من المخلفات الطبية جيدة – النظافة العامة جيدة – يوجد بديل للطاقة.

وفي العجيلات الزيارة تمت رفقة مكتب العجيلات لمركز الرعاية الصحية العجيلات نوع اللقاح استرا زينكا – درجات التبريد جيدة – لا يوجد طرق تخلص من المخلفات الطبية بل يتم حفظها فقط – النظافة العامة جيدة – يوجد بديل للطاقة.

ويأتي هذا بناء على تعليمات – مدير عام المركز لمتابعة عملية نقل وتخزين وتلقيح التطعيمات الخاصة بفايروس كورونا بكامل ربوع البلاد والتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة من قبله بالخصوص.