برلماني إيطالي يطالب “دي مايو” توضيح ما حدث قبالة السواحل الليبية

البرلماني الإيطالي ليو إيرازامو بلاتسوتو، ، إن من أطلق النار على الصيادين الصقليين قبالة السواحل الليبية كان أحد زوارق الدورية التي تبرعت بها إيطاليا للقبض على المهاجرين وترحيلهم.

وأضاف :”نجد أنفسنا في مفارقة أن الوسائل والأسلحة الإيطالية تستخدم ضد الإيطاليين في ذلك الامتداد من البحر الذي أردنا أن يصبح صحراء”.

وطالب بلاتسوتو من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن يأتي للبرلمان ليشرح للبلاد ما تخطط الحكومة لفعله في مواجهة هذا العدوان، وفقاً لما نقلتة وكالة” نوفا” الإيطالية

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