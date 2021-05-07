كتيبة “سبل السلام”: تحرر 81 مهاجرًا من إحدى مزارع تازربو

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كشفت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أن قوة تابعة للكتيبة في مدينة تازربو قامت بتحرير 81 مهاجرًا غير شرعي كانوا محتجزين في إحدى مزارع المدينة.

وأضافت الكتيبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين هم 68 رجل وعدد 13 امرأة، تم تحريرهم جميعهم بعد ورود بلاغ ونقلهم إلى مكان آمن حيث وجدوا في حالة يرثي لها.

وأعلنت كتيبة سبل السلام استغرابها سكوت أهالي مدينة تازربو عن مثل هذه الأعمال التي حرمها الله ويقوم بها بعض المهربين من تعذيب وابتزاز للنساء وقهر للرجال لأجل الحصول على الأموال لصالح المهربين.

واستنكرت الكتيبة هذه الأعمال من تهريب للوقود والسلع التموينية وآخرها سجن وتعذيب وضرب الرجال والنساء في شهر رمضان المبارك للحصول على الأموال بالقـوة.

وتساءلت كتيبة سبل السلام :”أين الجهات الأمنية بالمدينة أين مجلس الحكماء والشورى أين شباب تازربو لماذا هذا السكوت؟”.