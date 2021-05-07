الصديق الكبير يبحث تطوير خدمات الدفع الإلكتروني بمشاركة القطاع الخاص

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تطوير خدمات الدفع الإلكتروني بمشاركة القطاع الخاص.

الاجتماع، الذي عُقد بمقر المصرف بحضور فريق إعداد مبادرة تطوير الخدمات الإلكترونية؛ شهد اعتماد التقرير المقدّم من المختصين في الفريق.

وقال المصرف المركزي، في إيجاز صحفي عمليات التطوير ستتم بالتعاون مع المصارف التجارية وشركة معاملات وبإشراف ودعم من مصرف ليبيا المركزي.

يذكر أن الصديق الكبير، قد عقد الأسبوع الماضي، سلسلةً من الاجتماعات مع المديرين العامين للمصارف التجارية لبحث ملف السيولة النقدية التي شهدت على انفراج خلال الفترة الأخيرة نتيجة إيداعات قام بها مواطنون ورجال أعمال مقابل حصولهم على النقد الأجنبي.