«تسييري سرت»: عرض ملف المساكن المدمرة على وفد وزاري يزور المدينة خلال أيام

قال المجلس التسييري لبلدية سرت إنه سيعرض المشكلات والعراقيل التي واجهت لجنة تعويض أصحاب المساكن المدمرة بالمدينة على وفد وزاري سيزور المدينة خلال الأيام المقبلة.

واجتمع أعضاء مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق سرت واللجنة بمقر مكتب الجهاز اليوم الجمعة، وذلك لصياغة الطلبات التي ستطرح على الوفد، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 27 أبريل الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إقرار الحكومة إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب، مثل طرابلس وبنغازي وسرت ودرنة، وقال الدبيبة إن هذا القرار جاء من أجل «محو ما يذكر الشعب بالماضي الأليم، ومنها مظاهر الدمار والتخريب».

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