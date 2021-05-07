ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

07 May, 2021

في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب على ضرورة إنجاز جميع الأطراف للإستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

أعلن مجلس النواب ،اليوم الجمعة ،عن رفضه القاطع لما ورد بالبيان المشترك لسفارات دول ( المانيا ، ايطاليا ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، الولايات المتحدة ).

و اعتبر المجلس في بيان له هذا البيان تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي وتجاوزاً مرفوضاً من سفراء الدول التي أصدرت البيان ولا يخدم التوافق الوطني الذي أُنجِز بعد وقت طويل وتطلب جهد كبير لنصل إلى ما تحقق اليوم .

و قال المجلس إن هذا البيان لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا والذي لاقى ترحيباً ودعماً محلياً ودولياً ، ابتداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية مروراً بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بها وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها.