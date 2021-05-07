ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 May, 2021

أكدت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن ما يزيد عن نصف مليون شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وأضافت الدائرة في تغريدة لها على تويتر أن 61% من العائدين إلى طرابلس سجلوا وجود مخلفات حروب كإشكال أمني أساسي، وهو يعتبر مصدر قلق بالنسبة لهم.

وقالت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام إنها تقوم مع شركائها بإجراء مسح غير تقني وتوعية بالمخاطر وتخلص من مخلفات الحروب لحماية المدنيين وتسهيل العودة الآمنة لهم.