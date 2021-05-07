وزير النفط والغاز يناقش فرص توظيف الشباب العاطلين عن العمل في الجنوب

ناقش وزير النفط والغاز، محمد عون، فرص تشغيل وتوظيف الشباب العاطلين عن العمل في المنطقة الجنوبية وتوفير الوقود.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، بحث عون خلال اجتماع موسع عقده في طرابلس، مع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة عن مناطق الجنوب، إمكانية إنشاء عدد من أعضاء مجلس الدولة مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط؛ لحلّ مشاكل نقص الوقود والغاز.

كما ناقش أعضاء مجلس الدولة إمكانية تشغيل الشباب العاطلين عن العمل والمقيمين، بالقرب من الأماكن الحيوية والصناعية، مع إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية لإنشاء بعض المشاريع في إطار تشجيع القطاع الخاص بالمنطقة الجنوبية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية الاستفادة من خدمات طيران النفط في المناطق التي تفتقد إلى خطوط طيران محلي لأسباب عدة.