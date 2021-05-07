مجلس النواب يعلن «رفضه القاطع» لبيان سفارات أميركا والدول الأوروبية بشأن الانتخابات

أعلن مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، «رفضه القاطع» لما ورد في البيان المشترك الصادر عن سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا أمس الأربعاء، معتبرا أنه «تجاوز مرفوض» من سفرات تلك الدول وتدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وقال المجلس في بيان إن البيان المشترك الصادر عن سفارات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأربع في ليبيا «لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا والذي لاقى ترحيباً ودعماً محلياً ودولياً، ابتداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية مروراً بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بها وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها».

وأكد المجلس أنه «يعلن رفضه القاطع لما ورد بهذا البيان باعتباره تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي وتجاوزاً مرفوضاً من سفراء الدول التي أصدرت البيان ولا يخدم التوافق الوطني الذي أُنجِز بعد وقت طويل وتطلب جهد كبير لنصل إلى ما تحقق اليوم».

وشدد مجلس النواب في البيان على ضرورة انجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

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وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، مساء اليوم الخميس، رفضها إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشددة على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده.

كما عبر المجلس الأعلى للدولة عن «تعجبه الشديد» من البيان، معتبرا أنه «تدخلا في الشأن الداخلي الليبي»، و«انتهاكا للسيادة».

وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيان، أن «انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع»، مشددا على أن «استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به».

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