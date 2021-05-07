مجلس النواب يرد على البيان الأميركي- الأوروبي بشأن انتخابات ديسمبر

عبر مجلس النواب عن «رفضه القاطع» للبيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية بشأن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، واعتبر البيان «تدخلا غير مقبول» في الشأن الداخلي الليبي، و«لا يخدم» التوافق الوطني الذي أنجِز بعد وقت طويل، وتطلب جهدا كبيرا للوصول إليه.

وأضاف المجلس، في بيان اليوم الخميس، إن بيان السفارات الخمس «لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا، ولاقى ترحيبا ودعما محليا ودوليا، ابتداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية، مرورا بتعيين المناصب السيادية، ووصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها».

وأكد ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وشدد البيان الأميركي- الأوروبي المشترك، على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده، وقال إنه «بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية».

وذكر بأن قرار مجلس الأمن رقم (2570) دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى «تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021».

وبالمثل، علق المجلس الأعلى للدولة على البيان قائلا إنه «تدخلا في الشأن الداخلي الليبي، وانتهاكا للسيادة»، مردفا أن «انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع».

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