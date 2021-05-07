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قادة محاور طرابلس بصدد إصدار بيان بشأن رفضهم لعدد من القرارات وفرض أخرى

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن قادة مليشيات المنطقة الغربية هذه الأثناء في اجتماع مغلق بعد انتهاء الاجتماع الأول الموسع مع كافة القادة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الاجتماع تناول قرار تكليف حسين العائب المكلف بالمخابرات العامة، واستمرار تكليف الحداد رئيساً للأركان العامة وعدم إقالته.

وذكر المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن المجتمعون شددوا كذلك على استمرار عمل غرفة العمليات المشتركة للمنطقة الغربية.

وأضاف المصدر ذاته، أن بعد انتهاء الاجتماع المغلق سيتم إصدار بيان ختامي بالخصوص.

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  • أجتماع متسلقين وأنهازيين وجدوا الفرصه سانحه عقب إطاحة ساركوزي اوباما كاميرون وخرتيت قطر بالنظام القائم في ليبيا آنذاك رغم مساوئ نظام القذافي إلا انه كان افضل من هذه الحثالات التي تتكون من خريجي سجون ومدمنين ومهربين بشر ومخدرات وهذه النوعيه من الناس هي المكون الاساس لعصابات برطمان العنب وعصابات البهتان المدسوس وفي النهايه ينتقدوا وزيره ارادت بحسن نيه ان تعيد لهم لو جزء من كرامتهم التي انتهكها الاتراك وامتنهنا مرتزقتهم

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