مجلس النواب: نرفض بيان الدول الخمس لأنه تدخل وتجاوز غير مقبول

أصدر مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، بيانه رقم 2 لسنة 2021، بشأن ما ورد في البيان المشترك لسفارات دول “ألمانيا – إيطاليا – المملكة المتحدة – فرنسا – الولايات المتحدة”، مشددا فيه على ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف البيان:” تابع مجلس النواب البيان الصادر عن سفارات دول (ألمانيا، وإيطاليا ، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة) لدى ليبيا والذي لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا والذي لاقى ترحيباً ودعماً محلياً ودولياً، ابتداءً من تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية مروراً بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بها وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال:” يعلن مجلس النواب رفضه القاطع لما ورد بهذا البيان باعتباره تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي وتجاوزاً مرفوضاً من سفراء الدول التي أصدرت البيان ولا يخدم التوافق الوطني الذي أُنجِز بعد وقت طويل وتطلب جهد كبير لنصل إلى ما تحقق اليوم”.

وكانت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا الولايات المتحدة في ليبيا، قد أصدرت بيانا مشتركا حول ليبيا.

وشددت سفارات الدول الخمس، على أهمية دعم المؤسسات الليبية للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد.

وذكرت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا الولايات المتحدة في ليبيا أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021 ، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021.

وأضاف البيان:“بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، وتعتقد السفارات المذكورة أعلاه، أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570”.