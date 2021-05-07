ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

07 May, 2021

يعقد قادة محاور عملية ‫بركان الغضب‬ من المناطق العسكرية الغربية و الوسطى و طرابلس ،مساء اليوم الجمعة ،اجتماعا مغلقا ،بعد انتهاء الاجتماع الأول الموسع مع كافة القادة بالعاصمة طرابلس.

وذكرت عملية بركان الغضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،إن” الاجتماع سيبحث ما يحدث من تصريحات غير مسؤولة من الخارجية وبعض القرارات الخاطئة لحكومة الوحدة الوطنية” ،و من المنتظر أن يصدر بعد انتهاء الاجتماع المغلق بيان ختامي بالخصوص.

وكان الاجتماع الأول تناول قرار تكليف حسين العائب المكلف بالمخابرات العامة، واستمرار تكليف الحداد رئيساً للأركان العامة وعدم إقالته ،كما شدّد المجتمعون ،كذلك على استمرار عمل غرفة العمليات المشتركة للمنطقة الغربية.