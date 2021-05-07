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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

07 May, 2021

اختتمت بمسجد الهدى ببيت شباب هون ببلدية الجفرة الدورة السادسة عشرة لمسابقة المؤذن والخطيب الصغير للفئة السنية تحت 15 سنة .

شارك في هذه المسابقة التي اشرفت عليها فرع الهيئة العامة للاوقاف بالجفرة 57 طفل من بيهم 12 طفل في الخطيب الصغير و 45 مؤذن تتراوح اعمارهم من 5 سنوات الى 14 سنة بحضور اولياء الامور وثلة من المشائخ ومحفظي القرآن الكريم ومدير فرع الهيئة العامة للاوقاف ومدراء الاقسام بالهيئة .

وفي ختامها وزعت شهادات التقدير والمشاركة وكذلك الهدايا الرمزية على كافة المشاركين في المسابقة .