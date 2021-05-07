تكتلات سياسية تطالب مجددا بانسحاب المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها

رحبت عدد من التكتلات والأحزاب السياسية الليبية بالبيان الصادر عن مجموعة الدول السبع الصناعية والذي قالت إنه يتماشى مع إصرار الشعب الليبي على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعمها اللامحدود لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في ديسمبر القادم دون تأخير أو تسويف.

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