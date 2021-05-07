تكتلات سياسية تطالب مجددا بانسحاب المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها

رحبت عدد من التكتلات والأحزاب السياسية الليبية بالبيان الصادر عن مجموعة الدول السبع الصناعية والذي قالت إنه يتماشى مع إصرار الشعب الليبي على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعمها اللامحدود لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في ديسمبر القادم دون تأخير أو تسويف.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
تكريم المتقاعدين بمكتب خدمات اتصالات سرت
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الزناتي يوجه بتوفير لقاح «كورونا» لمرضى مركز قرطبة لغسيل الكلى في طرابلس
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
اختتام مسابقة المؤذن والخطيب الصغير بهون
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بركان الغضب تستنفر قاداتها ضدّ نجلاء المنقوش
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك