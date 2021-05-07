ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 May, 2021

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،اليوم الجمعة ،بجولات الإفراج الأخيرة عن عشرات المعتقلين من قبل قيادة القوات المسلحة العربية الليبية.

و أثنت البعثة على التزام الجيش الليبي ،المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان. مع اقتراب الشهر الكريم من نهايته، تدعو البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا قبل عيد الفطر.

و أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيوي لبناء الثقة ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان – باعتبارها أساس ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا