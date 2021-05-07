السفارة الفلبينية تبحث مساعدة رعاياها المتعثرين في ليبيا مع “الهجرة الدولية”

التقى أعضاء السفارة الفلبينية في ليبيا، مع أعضاء المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ، و إيمان طويل ، قائدة فريق موارد المهاجرين وآلية الاستجابة (MRRM) في طرابلس ، و روان الحارس ، مساعدة المشاركة المجتمعية والتواصل ، لبحث استمرار الجهود المشتركة في تقديم المساعدة للفلبينيين المتعثرين في ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفي للسفارة، اليوم الجمعة، شكر القائم بالأعمال خوان إي. دايانغ الابن، المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا لتقديمها الدعم المستمر للسفارة منذ عام 2011 ، لا سيما في أنشطة الإعادة إلى الوطن وتوفير المساعدة الطبية والغذائية وغير الغذائية للفلبينيين المنكوبين خلال النزاع المسلح في ليبيا ووباء كورونا المستمر.

وقال القائم بأعمال السفير، إن السفارة تتطلع إلى مواصلة شراكتها مع المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في الأنشطة الحالية والمستقبلية.

وأكدت الطويل، أن المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ستستمر في التعاون مع السفارة في الأنشطة التي تشمل الفلبينيين المنكوبين كلما دعت الحاجة،وقالت إن الفلبينيين قد يستفيدون من خدمات المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي ، مثل ندوات المشورة والتوعية.