فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق لسبع ساعات يوميا

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها ستقطع التيار الكهربائي عن عشر مناطق لمدة سبع ساعات يوميا، تبدأ من اليوم الجمعة، وحتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان أن فصل التيار سببه أعمال تنظيف العوازل لخط نقل الطاقة (ترهونة/الخمس رقم 1 جهد 220 ك.ف)، إذ سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول (البركات جهد 11/30/220 ك.ف) المركب على نفس الخط؛ لتأمين موقع العمل.

يُشار إلى أن المناطق التي ستقطع عنها شركة الكهرباء التيار هي: مسلاتة المركز والعمامرة وقصر الجديد وسم الديس والبركات والداوون والقصيعة والعوامر والطرشان والغرارات، بحسب البيان.