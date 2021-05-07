ليبيا الان

فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق لسبع ساعات يوميا

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها ستقطع التيار الكهربائي عن عشر مناطق لمدة سبع ساعات يوميا، تبدأ من اليوم الجمعة، وحتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان أن فصل التيار سببه أعمال تنظيف العوازل لخط نقل الطاقة (ترهونة/الخمس رقم 1 جهد 220 ك.ف)، إذ سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول (البركات جهد 11/30/220 ك.ف) المركب على نفس الخط؛ لتأمين موقع العمل.

يُشار إلى أن المناطق التي ستقطع عنها شركة الكهرباء التيار هي: مسلاتة المركز والعمامرة وقصر الجديد وسم الديس والبركات والداوون والقصيعة والعوامر والطرشان والغرارات، بحسب البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك