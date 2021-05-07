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آمر مليشيا 166: الحكومة رضخت لـ«حفتر» لأنه يُلقي بخصومه في الشارع

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

آمر مليشيا 166: الحكومة استبعدت «بركان الغضب» وفرضت شخصيات متورطة في دعم العدوان

زعم القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثث في الشارع.

وقال محمد الحصان، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ«بركان الغضب» على «فيسبوك» إن الحكومة استبعدت «بركان الغضب» وفرضت شخصيات ليست فقط جدلية بل متورطة في دعم العدوان على طرابلس، على حد زعمه.

وادعى الحصان، أن الحكومة ستسمع صوتنا الذي لم تلتفت له وسترى على الأرض القوة التي حمت طرابلس وحمتها ودافعت عليها، على حد تعبيره.

وزعم عدد من العناصر، أنهم من جهاز المخابرات الليبية، وهم من قيادات المليشيات في مدن مصراتة والزاوية والزنتان وطرابلس من بينهم عماد الطرابلسي، رئيس الجهاز المقال.

وقال المدعون:” إننا كأعضاء جهاز المخابرات الليبية، من ضباط وضباط صف وموظفي وقيادات في “بركان الغضب” تابعين لجهاز المخابرات الليبية، نتابع التخبط الذي يفرضه المجلس الرئاسي على جهاز المخابرات الليبية وذلك من خلال تكليف أحد أعوان “حفتر” لسيطرة الرجمة على جهاز المخابرات في طرابلس.

وزعموا:” أن السيطرة تأتي من طريق تعيين حسين العائب رئيسا للجهاز، متابعين:”لما لدينا من معلومات تفيد بأنه تم تزكيته من قبل “حفتر” باتفاق مع الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي”.

واستطرد البيان:” يجب على المجلس الرئاسي إلغاء ما يسمى بتكليف العائب من رئاسة جهاز المخابرات”، مهددين:” أن أيدينا على الزناد ضد الخونة واتباع المجرم حفتر، فأننا لن نسمح بهذا العبث من التصريحات التي صدرت عن وزيرة الخارجية الليبية والقرارات العشوائية التي تصدر عن المجلس الرئاسي بخصوص تكليف أعوان حفتر” على حد زعمهم.

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آمر مليشيا 166 الحكومة الشارع بخصوم حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يجب على الجميع التعاون الشعب والحكومة والدول الشقيقة والصديقة لطرد ومعاقبة هؤلاء الاوباش فلن يرتدعوا ما لم يصل البلل الى لحاهم ولحى من يقف خلفهم من دول وتنظيمات ارهابية ؟.

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  • المنظمة وفي رسالتها دعت الحكومة إلى كبح الميليشيات والجماعات المسلحة

    يا حصان ويا فار اسمع انت واياه يا حمار
    لعلها تكون نهايتكم
    فإني أراكم تحفرون مقابركم بأظلافكم
    الليبيون كلهم ضدكم
    أنتم شرذمة قليلة مغلوبة لولا تدخل المجلس الرئاسي في حرب طرابلس وسمح بدخول قوات تركية لكنتم على المخاطيف مقلوبين
    والآن تنكرتم للمجلس الرئاسي ونقضتم ما غزلتم فحان الوقت لإعادتكم في مجرى الشناقيل
    (ميليشيات) … هذا كل ما في الآمر!!

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