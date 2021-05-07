قادة كتائب المنطقة الغربية يقتحمون مقر المجلس الرئاسي في فندق كورنثيا

ليبيا
قادة كتائب المنطقة الغربية يقتحمون مقر المجلس الرئاسي في فندق كورنثيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
07 May, 2021
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ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
07 May, 2021
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هؤلاء هم المليشيات الذين نتحدث عنهم من سنوات مضت…
هاهم كعادتهم ، ابتزاز الحكومة واقتحام مقراتها ومحاولة إرغامها كما فعلت مع الحكومات السابقة وليس عهد السراج عنا ببعيد..
لكم الحكم يا سادة!
هذا الذي ظهر منهم على الملأ ! فكيف بما يخفى؟
لهم كيد وفجور وخبث في سبيل مصالحهم مهول فاق كل وصف!!
أين هو زيدان أين السراج أين الذين تولوا رئاسة الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية؟
الجواب لا أحد منهم له حس ولا حكم وذهب في خبر كان
أما المليشيات فهم الذين يحكمون طرابلس والزاوية ومصراتة وغيرها ويبتزون الحكام الذين يتناوبون على حكم صوري لا يتعدى ما يأمرهم به هؤلاء مع مناوشات بين الفينة والفينة..
يجب على الحكومة أن تحفظ حق الليبيين وبلادهم وحكومتهم وأن لا تتهاون مع هؤلاء المجرمين القتلة الفاسدين الذين يتمسحون بثورة فبراير ويتخذون منها شماعة لتحقيق مكاسبهم السياسية القيادية والمادية،
يجب ذكر هؤلاء بالواحد وتقديم التقارير لجميع الجهات الاعلامية والرسمية والدولية لأخذ القصاص لهذا الشعب المسكين الذي أذلوه وابتزوه وسرقوا قوته وضيعوا بلاده
اللهم عجل بهلاك المليشيات
اللهم عجل بهلاك المليشيات
اللهم عجل بهلاك المليشيات
ياذا الجلال والإكرام
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