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الدبيبة يؤكد العمل على استكمال المشاريع المتوقفة في مدينة زليتن

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له أمس، بزيارة إلى بلدية زليتن، اطلع خلالها على المشاكل التي تواجه عمل البلدية، والمشاريع المتوقفة فيها.

هذا وأكد الدبيبة، خلال لقائه عددا من المسؤولين في زليتن، العمل على حل الأزمات، واستكمال المشاريع المتوقفة فيها، مشيدا بدور البلدية في المصالحة الوطنية في البلاد.

من جهته أكد وزير الحكم المحلي تفعيل اختصاصات الإدارة المحلية، مبديا استعداده لقبول جميع مقترحات البلدية.

‏وفي ختام الزيارة اطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على مراحل إنشاء مركز زليتن الطبي، ووعد بالنظر في احتياجاته.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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