الناطق باسم القوات البحرية ينفي إطلاق النار مباشرة على قوارب صيد إيطالية

نفى الناطق باسم القوات البحرية، مسعود إبراهيم، إطلاق النار مباشرة على قوارب صيد إيطالية قبالة السواحل الليبية.

وقال إبراهيم، في تصريحات لوكالة «أنسا» الإيطالية، إنه لم يتم إطلاق أعيرة نارية على القوارب، لكن أطلقت رصاصات تحذيرية في الهواء.

وأمس الخميس، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أن حرس السواحل الليبي أطلق النار على ثلاثة قوارب صيد صقلية على بعد 30 إلى 40 ميلا بحريا قبالة ساحل مدينة مصراتة، ما أسفر عن إصابة قبطان أحد القوارب بجرح في ساعده.

وصرحت مصادر في وزارة الخارجية الايطالية، لـ«أنسا»، بأن القبطان المصاب تعرض لـ«جروح طفيفة» لا تبعث على القلق، مضيفة أن التحقيقات جارية حول ملابسات ما حدث.

وتابعت أن هذا الحادث يؤكد «خطورة» المنطقة المطلة على الساحل الليبي، التي لا يمكن الصيد فيها، التي صنفت «عالية الخطورة» لجميع القوارب منذ مايو العام 2019 من قبل اللجنة الوزراية المشتركة لسلامة النقل الإيطالية.

كما علق وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، على الواقعة، قائلا إنه بغض النظر عن تجاوز مراكب الصيد الإيطالية للمياه الدولية، فإن استخدام حرس السواحل الليبي طلقات تحذير على مستوى الرأس «أمر غير مقبول».

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