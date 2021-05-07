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قادة بركان الغضب يطالبون بإقالة المنقوش والعايب والابقاء على عماد الطرابلسي على رأس جهاز المخابرات العامة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

قادة بركان الغضب يطالبون بإقالة المنقوش والعايب والابقاء على عماد الطرابلسي على رأس جهاز المخابرات العامة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

07 May, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انتم ايها البيادق الرخاص لامكان لكم بين ابناء الشعب الليبي وقد اصبحتم اداة طيعة لطعن الوطن ونهب مقدراته وان يومكم قد أزف بعون الله ؟

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  • يبدو ان ليبيا عادة الي الفوضي بسبب صعاليك العصابات الارهابيه فهاهم سفهاء الاحلام من بلطجيه ولصوص ومدمنين وهرابه فيما يعرف بقوات يهددوا أمن الوطن والمواطن ويتدخلوا في عمل المجلس الرئاسي

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