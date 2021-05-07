ليبيا
قادة بركان الغضب يطالبون بإقالة المنقوش والعايب والابقاء على عماد الطرابلسي على رأس جهاز المخابرات العامة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
07 May, 2021
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ليبيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ |
07 May, 2021
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انتم ايها البيادق الرخاص لامكان لكم بين ابناء الشعب الليبي وقد اصبحتم اداة طيعة لطعن الوطن ونهب مقدراته وان يومكم قد أزف بعون الله ؟
يبدو ان ليبيا عادة الي الفوضي بسبب صعاليك العصابات الارهابيه فهاهم سفهاء الاحلام من بلطجيه ولصوص ومدمنين وهرابه فيما يعرف بقوات يهددوا أمن الوطن والمواطن ويتدخلوا في عمل المجلس الرئاسي
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