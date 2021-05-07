ليبيا قادة بركان الغضب يطالبون بإقالة المنقوش والعايب والابقاء على عماد الطرابلسي على رأس جهاز المخابرات العامة بوابة إفريقيا الإخبارية/ | 07 May, 2021 رابط مختصر

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا