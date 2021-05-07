مجلس النواب الليبي: البيان المشترك لسفارات دول ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا  والولايات المتحدة لا يخدم التوافق الذي  تحقق في ليبيا

طبرق 08 مايو 2021 (وال)- أكد مجلس النواب الليبي أن البيان المشترك لسفارات دول ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا.

وقال المجلس في بيان رقم (02) لسنة 2021، بشأن ما ورد في البيان المشترك لسفارات دول الخمس، جاء فيه: “في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب على ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف المجلس أنه تابع بيان سفارات دول ألمانيا ، ايطاليا ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، الولايات المتحدة ) لدى ليبيا والذي لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا، والذي لاقى ترحيباً ودعماً محلياً ودولياً، ابتداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية مرورًا بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بها وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

وأعلن مجلس النواب رفضه القاطع لما ورد بهذا البيان باعتباره تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي وتجاوزاً مرفوضاً من سفراء الدول التي أصدرت البيان ولا يخدم التوافق الوطني الذي أُنجِز بعد وقت طويل وتطلب جهد كبير لنصل إلى ما تحقق اليوم. (وال- طبرق) إ م

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