بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب بجولات الإفراج عن المعتقلين

طرابلس 07 مايو 2021 (وال)- رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بجولات الإفراج الأخيرة عن عشرات المعتقلين، من قبل قيادة القوات المسلحة العربية الليبية.

كما أثنت على التزامها المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان، مع اقتراب الشهر الكريم من نهايته، وتدعو البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا قبل عيد الفطر.

وتؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيوي لبناء الثقة، ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها أساس ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. (وال- طرابلس) س خ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال