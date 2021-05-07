المنقوش تزور بلدية القطرون وتتفقد معبر التوم الحدودي مع النيجر

قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم، بزيارة إلى بلدية القطرون، حيث تفقدت معبر التوم الحدودي مع النيجر.

هذا وبحثت المنقوش، خلال جولتها الأوضاع المعيشية في المنطقة مع عدد من المسؤولين المحليين.

فيما تقدم مجموعة من المواطنين بمذكرات احتجاجية، اشتكوا فيها من انعدام الخدمات في المنطقة، مطالبين بضرورة فتح مكتب قنصلي لمتابعة شؤون الأجانب، كون البلدية تقع على الحدود مع النيجر وتشاد.

من جهتها تعهدت المنقوش بنقل الصورة الحقيقية للأوضاع في بلدية القطرون، وإيصال المذكرات إلى مجلس رئاسة الوزراء.

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