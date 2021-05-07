مركز الرقابة في بنغازي يفحص عينات من لقاح سبوتنيك

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي، سحب عينات من شحنات لقاح كورونا نوع سبوتنيك من قبل مفتشي المركز، وإحالتها إلى مختبرات الرقابة بطرابلس.

وأوضح المركز أنه تم سحب عينات لإخضاعها للاختبارات والتحاليل اللازمة، والتأكد من سلامتها، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على تعليمات مدير عام المركز لمتابعة عملية نقل وتخزين وتلقيح التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا بكامل ربوع البلاد، والتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة من قبله بالخصوص.

من جانبها قامت اللجنة العليا لمتابعة حملة لقاح كورونا التابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بزيارة تفقدية لمتابعة عمليات التطعيم بالمراكز الصحية صرمان، وصبراتة، والعجيلات.

وأشارت اللجنة إلى أن عمليات التخزين للقاح في درجات تبريد جيدة، وأن طرق التخلص من المخلفات الطبية متوفرة، إضافة إلى توفر مستوى جيد للنظافة، ووجود بدائل للطاقة في كافة المراكز.

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