حركة نشطة تشهدها محلات الحلويات في المرج

تشهد محلات الحلويات في مدينة المرج، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك بشراء أصناف متنوعة يزداد الطلب عليها خلال هذا الشهر.
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قناة ليبيا
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