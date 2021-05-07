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حركة نشطة تشهدها محلات الحلويات في المرج

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشهد محلات الحلويات في مدينة المرج، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك بشراء أصناف متنوعة يزداد الطلب عليها خلال هذا الشهر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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