وزارة الداخلية تحذر من التعامل مع عصابات كابلات النحاس

أخبار ليبيا 24 – خبر

حذرت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق التابعة لوزارة الداخلية جميع أصحاب المحلات التي تقوم بشراء الخردة والرابش من التعامل مع سارقي الكوابل النحاسية والأسلاك .

قوة دعم مديريات الأمن شددت على أنه سيتم قفل المحال وإحالة صاحبها والقائمين عليها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

يشار إلى أن سرقات كابلات التيار الكهربائي في المناطق تفاقمت أخيراً ، ما دفع مؤسسة الكهرباء إلى مطالبة المسؤولين بالتصدي لهذه الظاهرة.

وأعلنت شركة الكهرباء في شهر مارس الماضي سرقة أسلاك نحاسية تغذي آبار مياه أحياء الكويفية والفيض وسي منصور.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استمرار عمليات السرقة والنهب والتخريب الممنهج لمعداتها من قبل عصابات النحاس.

وفي الرابع من مارس الماضي، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا بدءا من أوائل صيف 2021 مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف.