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يوسف المنقوش: وزيرة الخارجية داعمة لحفتر منذ زمن بعيد

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال اللواء يوسف المنقوش، أحد أفراد أسرة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، إن الوزيرة لديها موقف داعم لحفتر منذ سنوات، ولكن هناك توضيح بخصوص والدها الدكتور محمد المنقوش لم يكن يتبع اللجان الثورية .

وأوضح يوسف المنقوش، في فيديو مسجل، تداوله نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي:” أنه لا يدافع عن الوزيرة نجلاء المنقوش لأنها من أكبر الداعمين لحفتر منذ مدة بعيدة، ولكن الحديث عن والدها يختلف تماما وما ينشر عنه افتراء وكذب لأنه من أكبر المعارضين للجان الثورية، حتى في مستشفيات بنغازي وكلية الطب كانوا يحاربونه وأخرجوه من الكلية وحرموه من التدريس، وما يحدث هو محاولات تشويه للرجل”.

وتابع:” أما ابنته نجلاء تتحمل موقفها وأنا مع أي تصعيد تتخذه وزارة الخارجية، لأنها داعمه لحفتر، لكن باقي المعلومات غير صحيحة وتشوه أسرة كاملة انتمي إليها، والكل يعلم دورنا أيام الطليان وأيام معمر القذافي أو خلال ثورة 17 فبراير”.

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حفتر دعم زمن بعيد وزيرة الخارجية يوسف المنقوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت احد الذين دمروا الجيش الوطني كنت رئيساً للاركان وبدل ان تبني الجيش اسست شركة تموين كانت تقوم بتموين معسكرات الجيش وبطريقة فوضوية وخيالية حتى تحقق مكاسب شخصية لك، ولم تقدم أي شيء للجيش.

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