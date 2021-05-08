الدبيبة: نعمل على دعم الخدمات بزليتن وحل المختنقات

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مساء الأمس الخميس، رفقة عدد الوزراء ومدراء الشركات والأجهزة بزيارة مدينة زليتن.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن الوفد أدى صلاة العصر بمسجد عبدالسلام الأسمر، ومن ثم التوجه للمجلس البلدي، حيث اجتمع بعميد ومسؤولي القطاعات المختلفة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين للمدينة.

واستمع الدبيبة، للتحديات والمختنقات التي تواجهها المدينة في تحلية المياه وتوقف محطة معالجة الصرف الصحي، وعدد من المشروعات التي لم يكتمل إنجازها.

كما أكد رئيس جهاز مشروعات الإسكان والمرافق أنهم طور تنفيذ العديد من المشاريع بالبلدية بعد توفر التدفقات المالية اللازمة لها.

وقد أعرب الدبيبة، عن سعادته الغامرة لتواصل العمل بمشروع مستشفى زليتن والذي ستبلغ سعته السريرية 350 سرير، لما يشكله هذا العمل من دلالة على بدء عجلة البناء من جديد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وضرورة توفير التجهيزات الخاصة بالمستشفى فور اكتماله.

وفي ختام الزيارة أقيمت مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة حضرها العديد من مكونات المدينة، أُلقيت خلالها كلمات الترحيب بالدبيبة والوفد المرافق له، كما طلبوا من الحكومة الاهتمام بالزوايا القرآنية ومحفظي القرآن الكريم.