“Webuild” الإيطالية تفوز بجزء من مشروع الطريق السريع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فازت المجموعة الصناعية الإيطالية المتخصصة في أعمال البناء والهندسة المدنية “Webuild” بجزء من مشروع الطريق الرئيسي السريع في ليبيا، والذي تبلغ تكلفته حوالي 963 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة “worldhighways”، في تقرير لها، أن الطريق السريع البالغ طوله 1700 كيلومترًا يوفر رابطًا جديدًا عبر ليبيا بين جيرانها؛ تونس ومصر، مضيفة أن المشروع يشكل الجزء المفقود في طريق شمال إفريقيا السريع الذي يربط المغرب بمصر.

وبينت أن الطريق السريع يمر عبر المغرب في الغرب والجزائر وتونس، مؤكدة أن هذا الامتداد الأخير سيكون آخر اتصال مع مصر في الشرق، ويشمل المشروع، بحسب الصحيفة، بناء 12 جسراً وثمانية مناطق خدمة وستة مواقف للسيارات، حيث تعمل “Webuild” على مشروع مدته 36 شهرًا لإنشاء المرحلة الأولى منه.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده طلبت في إطار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التعاون والدعم بشأن استقرار ليبيا بشكل عام، ولخلق فرص جديدة للاستثمار الاقتصادي الذي يساعد الشعب الليبي وكذلك الشركات الإيطالية.

دي مايو أوضح، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، رصدتها وكالة “آكي” الإيطالية، أنه بعد ختام اليوم الأول من اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الصناعية في لندن، الثلاثاء الماضي، فإن الشركات الإيطالية ستبدأ خلال الأشهر المقبلة في بناء الطريق السريع الذي يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية وفي بناء مطار طرابلس الدولي، بجانب إعادة إعمار مطار بنغازي.

وأضاف أنه في ختام اجتماعات المجموعة، هناك موضوع الهجرة مع اقتراب فصل الصيف، بالإضافة إلى موضوع الأمن، مبينا أن إيطاليا تلقت ضمانات بالتعاون حول تدفقات الهجرة المنطلقة من ليبيا والذي سيسمح لها بإدارة ظاهرة تاريخية مع حلفائها الرئيسيين، على حد تعبيره.