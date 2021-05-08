الناطقة باسم «الرئاسي» تعلق على اقتحام فندق «كورنثيا» في طرابلس

علقت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة على أنباء اقتحام عسكريين لفندق «كورنثيا» في العاصمة طرابلس، الذي يعقد المجلس بعض اجتماعاته فيه.

وقالت إن ما جرى هو اقتحام للفندق وليس مقر المجلس، الذي ليس له مكان دائم لاجتماعاته، حسب تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأضافت أن الموقع هو من مقرات اجتماعات المجلس، واليوم عطلة أسبوعية وليس يوم عمل ولم يتعرض أحد لأذى، داعية الجميع إلى «تحري المعلومات من مصدرها».

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