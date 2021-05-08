العربية لحقوق الإنسان بليبيا تدين الاعتداء المسلح واقتحام مقر المجلس الرئاسي بطرابلس

طرابلس 08 مايو 2021 (وال)- أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عملية اقتحام مقر المجلس الرئاسي بفندق كورنثيا من قبل عناصر مسلحة.

وقالت المنظمة – في بيان – إنها تخشى تدهور الأوضاع بصورة حادة في طرابلس على نحو يُنذر بتقويض عمل حكومة الوحدة الوطنية و ما تبقى من سلم أهلي هش في البلا، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن فحوى عملية اقتحام المقر، فإن مثل هذه التحركات من قبل عناصر الكتائب المسلحة يعاني جميعها من نقص في الانضباط، ستؤدي لا محالة إلى عواقب لا يحمد عقباها على نحو واسع .

وطالبت المنظمة بضرورة خروج الكتائب المسلحة إلى خارج العاصمة، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر هذه التطورات المؤسفة على الاستقرار النسبي الهش في البلاد، والتدهور الذي يتواصل منذ سنوات .

وناشدت المنظمة كافة الأطراف المتورطة باقتحام مقر المجلس الرئاسي بفندق كورنثيا بالحكمة وضبط النفس، وإفساح المجال لإتمام عملية الانتقال الصحي للبلاد، والمُضي قدمًا نحو بناء نظام ديمقراطي سليم يستند على حقوق الإنسان والمواطنة ونبذ التمييز والإقصاء، مطالبة في الوقت ذاته وزارة الداخلية بتحمل مسؤولية تأمين المجلس الرئاسي وأعضائه .(وال- طرابلس) ف م/ ر ت

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