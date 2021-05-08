دغيم : التحريض على المنقوش هو استهداف لإقليم برقة

استنكر عضو مجلس النواب و ملتقي الحوار السياسي زياد دغيمـ، ما تتعرض له من تحريض واستهداف كرامة وسلامة وزيرة الخارجية.

واعتبر “دغيم” في تصريحات صحفية، أن هذا العمل المرفوض استهداف لإقليم برقة و مدينة بنغازي ونساء ليبيا جميعا والأمل في هيبة الدولة وسيادتها، متابعا، يتحمل المسؤولية الكاملة السيد المفتي المقال للتحريض الذي مارسه بالخصوص.

وأطلق مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، دعوة إلى مليشيا “بركان الغضب” للخروج ضدّ وزيرة الخارجية ، نجلاء المنقوش، ووصفها بـ”الوقحة التي تخدم مشروع العدو”، وذلك على خلفية دعوتها إلى خروج القوات التركية والمرتزقة من بلادها.

ويأتي ذلك في إطار حملة يقودها حلفاء ورجال تركيا في ليبيا بزعامة تنظيم الإخوان المسلمين، ضد المنقوش بسبب إصرارها على المطالبة بانسحاب القوّات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وضغوط لإقالتها من منصبها، وسط مطالب بطردها من العاصمة طرابلس، كردّ على رفضها استمرار الوجود التركي على أرض ليبيا.