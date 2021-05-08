بعد فتوى الغرياني .. “الساعدي” يطلق هاشتاج لإقالة نجلاء المنقوش

أطلق سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والفتى المدلل للمفتي المعزول الصادق الغرياني بعد أن عينه أمينا لماا يسمى “مجلس بحوث دار الإفتاء”، هاشتاج على مواقع فيسبوك وتويتر للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لمطالبتها بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقال الساعدي عبر حسابه الرسمي بموقع الفيسبوك:” احترموا مشاعر ذوي الشهداء، طفح الكيل”، ناهيا تغريدته بهاشتاج لإقالة نجلاء المنقوش.

والخميس، وأطلق مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، دعوة إلى مليشيا “بركان الغضب” للخروج ضدّ وزيرة الخارجية ، نجلاء المنقوش، ووصفها بـ”الوقحة التي تخدم مشروع العدو”، وذلك على خلفية دعوتها إلى خروج القوات التركية والمرتزقة من بلادها.

ويأتي ذلك في إطار حملة يقودها حلفاء ورجال تركيا في ليبيا بزعامة تنظيم الإخوان المسلمين، ضد المنقوش بسبب إصرارها على المطالبة بانسحاب القوّات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وضغوط لإقالتها من منصبها، وسط مطالب بطردها من العاصمة طرابلس، كردّ على رفضها استمرار الوجود التركي على أرض ليبيا.