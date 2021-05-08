الحبيب الأمين: من لا يحترم فبراير ويلتف بسبتمبر ويتلحف بـ”حفتر” لن نحترمه

قال الحبيب الأمين، وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، ‏من لا يريد احترام فبراير التي اصطف معها ولن نخذلها ولن نتراجع عنها ، لا يطلب منا احترامه وهو يلتف بسبتمبر ويتلحف “حفتر” – القائد العام للجيش الوطني الليبي – ويفرض علينا بوقاحة سافرة العودة للفاشية وسرقة أحلامنا بقيام الدولة المدنية تحت عناوين مزيفة وشعارات مزورة للتوافق مع جنرال العسكرة وفلول سبتمبر الحاقدة، لن نسكت.

وفي وقت سابق، قال الأمين في تدوينه له، ” حفظ الله “رجال فبراير” الذين ما فرطوا وما ساوموا وما باعوا وما ارتهنوا لتجار السلطة وسماسرة الحروب ولا خروا على صنم العسكرة وفلول سبتمبر”، على حد زعمه.

وادعى الأمين:” هذا وعد الأحرار واللي فيها حليب اتصيح حتى مطلع الدولة المدنية التي لا جنرال فيها ولا خيمة ولا عبيد”.