أم العز الفارسي: سرت الآن هي الأنسب لمباشرة جميع السلطات أعمالها بضمانات 5+5

عبرت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي عن رفضها لما حدث من حصار مليشيات بركان الغضب أمس الجمعة لفندق “كورثينا” في طرابلس، الذي يتخذه المجلس الرئاسي مقراً لاجتماعاته

وقالت “الفارسي”، في تدوينة لها عبر فيسبوك، “ما يحدث من ضغوط مسلحة على السلطة التنفيذية بشقيها، يستدعي نقل مقرها الي مكان آمن”.

وأضافت عضو ملتقى الحوار السياسي “ربما تكون سرت الآن هي الأنسب لمباشرة جميع السلطات في البلاد لأعمالها بضمانات(5+5)”.

واختتمت بقولها: “العبث الذي يحدث والمراوغات ومحاولات الترضية لا تصنع وطنا ولا تمنح السلطات القدرة على نفاذ سياسات تخدم مصالح المواطنين”.

وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ويأتي الحصار، بعد أن أصدر المجلس الرئاسي الخميس، القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية، وهو بذلك يخلف في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر قرارا بتعيينه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة.