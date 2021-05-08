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أم العز الفارسي: سرت الآن هي الأنسب لمباشرة جميع السلطات أعمالها بضمانات 5+5

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبرت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي عن رفضها لما حدث من حصار مليشيات بركان الغضب أمس الجمعة لفندق “كورثينا” في طرابلس، الذي يتخذه المجلس الرئاسي مقراً لاجتماعاته

وقالت “الفارسي”، في تدوينة لها عبر فيسبوك، “ما يحدث من ضغوط مسلحة على السلطة التنفيذية بشقيها، يستدعي نقل مقرها الي مكان آمن”.

وأضافت عضو ملتقى الحوار السياسي “ربما تكون سرت الآن هي الأنسب لمباشرة جميع السلطات في البلاد لأعمالها بضمانات(5+5)”.

واختتمت بقولها: “العبث الذي يحدث والمراوغات ومحاولات الترضية لا تصنع وطنا ولا تمنح السلطات القدرة على نفاذ سياسات تخدم مصالح المواطنين”.

وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ويأتي الحصار، بعد أن أصدر المجلس الرئاسي الخميس، القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية، وهو بذلك يخلف في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر قرارا بتعيينه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة.

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سرت

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا تفهم هذه الشمطاء نقل حكومة الى سرت هو خروج عن الاتفاق السياسي يعني الاعضاء 5 الاعضاء اللجنة العسكرية تابعون القوات الغرب ليبيا يعني نقل حكومة الى سرت يعني نهاية الاتفاق السياسي الانحياز المجلس الرءاسي حفتر يعني الاندلاع الحرب مرة التخرى هذه مرة السيسي لن يستطيع انقاذ ميلشيات حفتر السيسي منشغل بالمعركة مع الاثيوبيا حول السد النهضة اهم السيسي من القضية ليبيا لا يستكيع السيسي يهدد يدخل ليبيا ليس له موافقة الاميراكية كان ترامب يدعمه الان يوجد بايدن يصف السيسي ديكتاتور ترامب مفضل فهو يقف ضده بايدن لم يتصل بالسيسي الى يوم يعني نقل مقر الحكومة في سرت ليس في صالح حفتر خاثة بعد استسلمت السعودية والامارات وخضعت ايران

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