أم العز الفارسي: سرت الآن هي الأنسب لمباشرة جميع السلطات أعمالها بضمانات 5+5

عبرت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي عن رفضها لما حدث من حصار مليشيات بركان الغضب أمس الجمعة لفندق “كورثينا” في طرابلس، الذي يتخذه المجلس الرئاسي مقراً لاجتماعاته
وقالت “الفارسي”، في تدوينة لها عبر فيسبوك، “ما يحدث من ضغوط مسلحة على السلطة التنفيذية بشقيها، يستدعي نقل مقرها الي مكان آمن”.
وأضافت عضو ملتقى الحوار السياسي “ربما تكون سرت الآن هي الأنسب لمباشرة جميع السلطات في البلاد لأعمالها بضمانات(5+5)”.
واختتمت بقولها: “العبث الذي يحدث والمراوغات ومحاولات الترضية لا تصنع وطنا ولا تمنح السلطات القدرة على نفاذ سياسات تخدم مصالح المواطنين”.
وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.
ويأتي الحصار، بعد أن أصدر المجلس الرئاسي الخميس، القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية، وهو بذلك يخلف في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر قرارا بتعيينه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة.
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