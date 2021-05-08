“بويصير”: عودة أتباع “معمر” للسلطة بالخداع أمرٌ مستفز للغاية

هاجم محمد بويصير، الأمريكي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أنصار النظام السابق، وقال في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “أن يعود أتباع معمر للسلطة بالخداع أمر مستفز للغايه خاصة لمن بذل الدم” وفق قوله.

أضاف بويصير: “لا اقصد إقصاء اتباع القذافى، بل اننى كنت معارضا لقانون العزل السياسي، علنا وعلى التلفزيون عندما صدر” على حد قوله.

وتابع قائلا: “من يجب أن يمنع من المشاركة فى الحياة السياسية هو فقط من ارتكب جرما يحاسب عنه القانون الليبي كما هو وليس القوانين والقرارات المستندة على مواقف سياسية.. واذا استطاع هؤلاء العودة الى السلطة..

من خلال عملية سياسية صحيحة، بمعنى عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تسبقها حوارات ومناظرات صريحة، يكون هذا اختيار الشعب وسأحترمه تماما” وفق تعبيره.

وتابع قائلا: “لأن من سيحصل على ثقة الناس لابد أن يكون أهلا لذلك، أما الخداع فهو أمر غير مقبول لأنه اهانة للناس، كل الناس”.