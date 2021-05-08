الدبيبه يدعو المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل لصالح الفلسطينيين

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أن الهجوم على المسجد الأقصى والإخلاء القسري للمواطنين الفلسطينيين يقوض عملية السلام داعيا المجتمع الدولي للالتزام بمسؤولياته بإيجاد حل عادل لصالح الفلسطيينين.

وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “نقف دائما إلى جانب القضية العادلة للشعب الفلسطيني، وندين الهجوم على المسجد الأقصى قبلتنا الأولى” معتبرا أن الإخلاء القسري غير المسبوق للمواطنين الفلسطينيين تصرفات تقوض عملية السلام”.

ودعا الدبيبه المجتمع الدولي للالتزام بمسؤولياته بإيجاد حل عادل لصالح الفلسطيينين”.

يشار إلى أن الاحتقان مستمر في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في ظل الصراع القضائي الذي يهدد عائلات فلسطينية بمغادرة منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 15 فلسطينيا بعد مواجهات ليل الخميس الجمعة واعتبرت الوضع “تحت السيطرة”.