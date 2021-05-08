«باشاغا»: يجب أن تتخلى السلطة الجديدة عن الأحلام وتعمل وفق مهمتها المؤقتة

قال فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق المتهية ولايتها، إنه يؤيد “الاهتمام الذي أبداه كلٌّ من المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتين لمدننا بالجنوب وأهلنا هناك الذين هم خط الدفاع الأول عن ليبيا” وفق قوله.

أضاف في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “صحيح أن ما يعانيه شعبنا وأهلنا في كل ليبيا متطابق خاصةً فيما يتعلق بالسيولة والخدمات وانتشار كورونا ولكن يجب أن تضع الحكومة أولويات الإستجابة حسب الحاجات فالجنوب والشرق اليوم يحتاجان الوقفة الأسرع”.

وتابع “باشاغا”: “ما يجمع الليبين أكثر بكثير مما يفرقهم وما يدعونا اليوم للتحرك مخاطر أمنية قد يصعب معالجتها إن لم يتم العمل الآن، وأن تتخلى السلطات عن الأحلام وتعمل واقعيا وفق مهمتها المؤقتة حتى الوصول للإنتخابات” على حد تعبيره.