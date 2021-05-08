هذه نتائج زيارة رئيس الحكومة لمدينة زليتن

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه مع عميد بلدية زليتن ومسؤولي القطاعات المختلفة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين للمدينة.

واستمع الدبيبه خلال زيارته لبلدية زليتن الخميس رفقة عدد من الوزراء ومدراء الشركات والأجهزة لمدينة زليتن للتحديات والمختنقات التي تواجهها المدينة في تحلية المياه وتوقف محطة معالجة الصرف الصحي، وعدد من المشاريع التي لم يكتمل إنجازها.

وأكد رئيس جهاز مشروعات الإسكان والمرافق أنهم يعكفون على تنفيذ العديد من المشاريع بالبلدية بعد توفر التدفقات المالية اللازمة لها.

وأعرب الدبيبه عن سعادته لتواصل العمل بمشروع مستشفى زليتن والذي ستبلغ سعته السريرية 350 سرير، لما يشكله هذا العمل من دلالة على بدء عجلة البناء من جديد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وضرورة توفير التجهيزات الخاصة بالمستشفى فور اكتماله.