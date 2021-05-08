الحصان: سنسمع الحكومة صوتنا الذي لم تلتفت له

قال القائد الميداني بكتيبة 166 التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى محمد الحصان خلال اجتماع لقادة محاور عملية ‫بركان الغضب سنُسمع للحكومة صوتنا الذي لم تلتفت له وسترى على الأرض القوة التي حمت طرابلس وحمتها حسب تعبيره.

وأضاف الحصان بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الحكومة استبعدت بركان الغضب وفرضت شخصيات وصفتها بالجدلية والتي ساهمت في دعم تقدم الجيش صوب العاصمة طرابلس.

وبينت عملية بركان الغضب أن قادة محاور عملية بركان الغضب بحثوا تصريحات وزارة الخارجية وما وصف بالقرارات الخاطئة لحكومة الوحدة الوطنية في إشارة إلى مطالبة وزير الخارجية نجلاء المنقوش بخروج المرتزقة التابعين لتركيا وقرار تكليف حسين العائب برئاسة جهاز المخابرات العامة.