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المركز الليبي لعلوم الفضاء: نتوقع سقوط الصاروخ الصيني صباح غد الأحد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن آخر التوقعات لسقوط جسم الصاروخ الصيني«CZ-5B» هي «يوم الأحد 9 مايو 2021 الساعة 6:19 صباحا بتوقيت ليبيا».

وأضاف المركز، في بيان اليوم السبت، أن ذلك التوقيت يشمل أكثر من أو أقل من ثماني ساعات، وهو ما يعني «أن نسبة الخطأ في التوقيت قبله بثماني ساعات أو بعده بنفس عدد الساعات، وذلك باجمالي 16 ساعة».

وأوضح أنه «حسب المتوقع أنه سيسقط في المحيط الهادي، ولكن قد يتغير التوقيت والمكان خلال الساعات القادمة».

 واختتم  المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بأنه «لا يمكن تحديد الوقت ولا المكان الذي سيسقط فيه الصاروخ بدقة».

 

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الصاروخ الصيني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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