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الليبي للاستشعار عن بعد يعلن توقيت ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن آخر التوقعات بشأن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة تشير إلى أنه سيسقط يوم غد الأحد في المحيط الهادي.

وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن جسم الصاروخ CZ-5B  سيسقط يوم الأحد الساعة 6:19 صباحا بتوقيت ليبيا ±8 ساعات (تعني نسبة الخطأ في التوقيت أي قبله بـ8 ساعات أو بعده بـ8 ساعات باجمالي 16 ساعة) ورجح المركز سقوط الصاروخ في المحيط الهادي مؤكدا أن هذه البيانات قد تتغير خلال الساعات القادمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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