الدبيبة يجري زيارة لمدينة زليتن ويستمع للتحديات والمختنقات التي تواجهها المدينة

ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اليومين الماضيين برفقة عدد الوزراء ومدراء الشركات والأجهزة بزيارة مدينة زليتن.

وقام الوفد بأداء صلاة العصر بمسجد «عبدالسلام الأسمر»، ومن ثم التوجه للمجلس البلدي، وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة حيث اجتمع بعميد ومسؤولي القطاعات المختلفة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب الممثلين للمدينة.

واستمع الدبيبة للتحديات والمختنقات التي تواجهها المدينة في تحلية المياه وتوقف محطة معالجة الصرف الصحي، وعدد من المشاريع التي لم يكتمل إنجازها.

كما أكد رئيس جهاز مشروعات الإسكان والمرافق أنهم طور تنفيذ العديد من المشاريع بالبلدية بعد توفر التدفقات المالية اللازمة لها.

وأعرب الدبيبة عن سعادته الغامرة لتواصل العمل بمشروع مستشفى زليتن والذي ستبلغ سعته السريرية 350 سرير، لما يشكله هذا العمل من دلالة على بدء عجلة البناء من جديد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وضرورة توفير التجهيزات الخاصة بالمستشفى فور اكتماله.

وفي ختام الزيارة أقيمت مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة حضرها العديد من مكونات المدينة، أُلقيت خلالها كلمات الترحيب بالدبيبة والوفد المرافق له، كما طلبوا من الحكومة الاهتمام بالزوايا القرآنية ومحفظي القرآن الكريم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية