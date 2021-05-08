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جهاز النهر: انقطاع الكهرباء سيتسبب في انقطاع المياه اليوم عن المدن والمناطق

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، عن انقطاع الكهرباء عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة .

وأوضح الجهاز في بيان له، إلى أن غرفة التحكم الرئيسية بالمنظومة في تواصل مستمر مع الشركة العامة للكهرباء.

وأكد جهاز النهر، على أن جميع الفرق بمواقع المنظومة جاهزة حال عودة الكهرباء للحقل لتشغيل الآبار ومحطة الضخ، وفتح صمامات التحكم بالتدفق لإعادة تدفق المياه للمستهلكين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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